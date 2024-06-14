Aydın merkezli "sahte engelli raporu" operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Aydın merkezli 4 ilde "sahte engelli raporu" operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında Aydın, İzmir, İstanbul ve Tunceli'de yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, örgüt elebaşı olduğu değerlendirilen Ç.G'nin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklandı. Diğer şüphelilerden 2'si savcılık kararıyla, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.