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        Aydın protokolü bayramlaştı

        Aydın protokolü bayramlaşma programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 16:16 Güncelleme: 16.06.2024 - 16:19
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        Aydın protokolü bayramlaştı
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        Aydın protokolü bayramlaşma programında bir araya geldi.

        Efeler ilçesindeki DSİ Misafirhanesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Vali Yakup Canbolat ile eşi Ayşegül Canbolat, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu ve protokol üyeleri katılımcılarla tek tek bayramlaştı.

        Programa Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Efeler Kaymakamı İlker Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, Efeler Belediyesi Başkanı Anıl Yetişkin, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

        Galeri
        Galeri

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