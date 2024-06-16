GÜNCELLEME - Aydın'da makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Ünlüce mevkisinde makilik ve zeytinlik arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesiyle olay yerine İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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