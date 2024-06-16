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        GÜNCELLEME - Aydın'da makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Aydın'ın Çine ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 18:39 Güncelleme: 16.06.2024 - 18:39
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        GÜNCELLEME - Aydın'da makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Aydın'ın Çine ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Ünlüce mevkisinde makilik ve zeytinlik arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesiyle olay yerine İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, yangına kısa sürede müdahale edildiğini, 6 helikopter, 8 uçak, 24 arazöz, 10 su tankeri, iş makineleri ve 185 personelle çalışma yapıldığını söyledi.

        Vali Canbolat, çalışmalar sonucunda yangının kontrol altına alındığını, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

        Yangında 50 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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