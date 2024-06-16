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        Aydın'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

        Aydın'ın Koçarlı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 23:48 Güncelleme: 16.06.2024 - 23:48
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        Aydın'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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        Aydın'ın Koçarlı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

        Tekeli Mahallesi'nde Şenel Türkkent (71) idaresindeki 09 AN 064 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada şoför traktörün altında kaldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Türkkent'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Türkkent'in cenazesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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