Aydın'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Tekeli Mahallesi'nde Şenel Türkkent (71) idaresindeki 09 AN 064 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada şoför traktörün altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri Türkkent'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Türkkent'in cenazesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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