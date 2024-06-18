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        Aydın'da engelli çocuğu için yaptığı asansörden düşen kişi yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde engelli çocuğu için evine yaptığı asansörün halatının kopması sonucu düşen kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 17:54 Güncelleme: 18.06.2024 - 18:00
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        Aydın'da engelli çocuğu için yaptığı asansörden düşen kişi yaralandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde engelli çocuğu için evine yaptığı asansörün halatının kopması sonucu düşen kişi yaralandı.

        Tepecik Mahallesi Defne Sokak'taki iki katlı evin ikinci katında yaşayan H.D. (54), engelli çocuğunun merdivenden çıkmakta zorlanması nedeniyle asansör düzeneği kurdu.

        Asansörü kendisi de kullanan H.D, evine çıkacağı sırada halatın kopması sonucu asansörle beton zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve bacağı kırılan H.D. tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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