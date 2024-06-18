Aydın'da engelli çocuğu için yaptığı asansörden düşen kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Asansörü kendisi de kullanan H.D, evine çıkacağı sırada halatın kopması sonucu asansörle beton zemine düştü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde engelli çocuğu için evine yaptığı asansörün halatının kopması sonucu düşen kişi yaralandı.

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