Aydın'da alabora olan tur teknesindeki 9 kişi kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Güzelçamlı Limanı'ndan çıkan bir tur teknesi, İçmeler Koyu'nda su almaya başladıktan sonra alabora oldu.

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