Aydın'da alabora olan tur teknesindeki 9 kişi kurtarıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alabora olan tur teknesindeki 9 kişi kurtarıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alabora olan tur teknesindeki 9 kişi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Güzelçamlı Limanı'ndan çıkan bir tur teknesi, İçmeler Koyu'nda su almaya başladıktan sonra alabora oldu.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Teknedeki 9 kişi, Sahil Güvenlik ve çevredeki tekne sahiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
Bir bölümü suya batan teknenin yarın çekileceği öğrenildi.
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