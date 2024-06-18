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        Aydın'da alabora olan tur teknesindeki 9 kişi kurtarıldı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alabora olan tur teknesindeki 9 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 22:07 Güncelleme: 18.06.2024 - 22:07
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        Aydın'da alabora olan tur teknesindeki 9 kişi kurtarıldı
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alabora olan tur teknesindeki 9 kişi kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, Güzelçamlı Limanı'ndan çıkan bir tur teknesi, İçmeler Koyu'nda su almaya başladıktan sonra alabora oldu.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

        Teknedeki 9 kişi, Sahil Güvenlik ve çevredeki tekne sahiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

        Bir bölümü suya batan teknenin yarın çekileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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