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        Aydın'da iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde, iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 00:49 Güncelleme: 19.06.2024 - 00:49
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        Aydın'da iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde, iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Ilıcabaşı Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda A.S. ve oğlu L.S. bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, olayla ilgili B.T'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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