Aydın'da tatilcilerin dönüş yolunda yoğun trafik

Ekipler, zaman zaman durma noktasına gelen güzergahta trafik akışı için çaba sarf ediyor.

Bayram tatilini Muğla'nın Bodrum ve Marmaris, Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde geçirenler, Söke-Aydın kara yolunda birikmeye başladı.

Tatil için sahil beldelerini tercih eden vatandaşlardan bazıları, tatillerini tamamlayıp evlerine dönüş için yola çıktı.

Kurban Bayramı'nın son gününde dönüşe geçen tatilciler, Aydın'ın Söke ilçesinde trafikte yoğunluğa neden oldu.

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