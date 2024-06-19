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        Aydın'da tatilcilerin dönüş yolunda yoğun trafik

        Kurban Bayramı'nın son gününde dönüşe geçen tatilciler, Aydın'ın Söke ilçesinde trafikte yoğunluğa neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 16:24 Güncelleme: 19.06.2024 - 16:24
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        Aydın'da tatilcilerin dönüş yolunda yoğun trafik
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        Kurban Bayramı'nın son gününde dönüşe geçen tatilciler, Aydın'ın Söke ilçesinde trafikte yoğunluğa neden oldu.

        Tatil için sahil beldelerini tercih eden vatandaşlardan bazıları, tatillerini tamamlayıp evlerine dönüş için yola çıktı.

        Bayram tatilini Muğla'nın Bodrum ve Marmaris, Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde geçirenler, Söke-Aydın kara yolunda birikmeye başladı.

        Novada Kavşağı'ndan Doğanbey Kavşağı'na kadar trafik sıkışıklığı nedeniyle araç kuyrukları oluştu.

        Ekipler, zaman zaman durma noktasına gelen güzergahta trafik akışı için çaba sarf ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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