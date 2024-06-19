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        Aydın'da çıkan yangında biri metruk 2 ev zarar gördü

        Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan yangında biri metruk 2 evde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 19:54 Güncelleme: 19.06.2024 - 19:54
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        Aydın'da çıkan yangında biri metruk 2 ev zarar gördü
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan yangında biri metruk 2 evde hasar oluştu.

        Ilıcabaşı Mahallesi'nde bulunan metruk bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler kısa sürede bitişiğindeki eve ve araziye sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri evde bulunan M.A.Y'yi (88) dışarı çıkardı.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışması yapılan biri metruk 2 evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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