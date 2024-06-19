Aydın'da çıkan yangında biri metruk 2 ev zarar gördü

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışması yapılan biri metruk 2 evde hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ilıcabaşı Mahallesi'nde bulunan metruk bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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