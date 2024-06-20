Köşk'te direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Aydın'ın Köşk ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Aydın'ın Köşk ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Köşk-Ödemiş kara yolunun Koçak Mahallesi yakınlarında, Ferhat Kökmen (21) idaresindeki 09 U 6960 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Kökmen, sağlık ekiplerince Köşk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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