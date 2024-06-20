Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Köşk'te direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Köşk ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 08:56 Güncelleme: 20.06.2024 - 08:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Köşk'te direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Köşk ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Köşk-Ödemiş kara yolunun Koçak Mahallesi yakınlarında, Ferhat Kökmen (21) idaresindeki 09 U 6960 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Kökmen, sağlık ekiplerince Köşk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Oğlunun kavga ettiği gence kıydı! Ölümcül an kamerada!
        Oğlunun kavga ettiği gence kıydı! Ölümcül an kamerada!
        Bugün hava nasıl olacak?
        Bugün hava nasıl olacak?
        9 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!
        9 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!
        1-1 paylaştılar
        1-1 paylaştılar
        Tarlasına su kuyusu açıyordu, toprak altında kalıp öldü
        Tarlasına su kuyusu açıyordu, toprak altında kalıp öldü
        Filistinlilerin gördüğü işkenceyi anlattı
        Filistinlilerin gördüğü işkenceyi anlattı
        Çocuklarını tehdit eden vicdansız baba tutuklandı
        Çocuklarını tehdit eden vicdansız baba tutuklandı
        İlkay attı, Almanya turladı!
        İlkay attı, Almanya turladı!
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Güney Kore'de 'demografik' acil durum
        Güney Kore'de 'demografik' acil durum
        Büyükekşi'den seçim sözleri
        Büyükekşi'den seçim sözleri
        Almanya ikide iki yaptı!
        Almanya ikide iki yaptı!
        Çılgın maçta kazanan yok!
        Çılgın maçta kazanan yok!
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Sert yanıt
        Sert yanıt
        Harcama limitleri açıklandı!
        Harcama limitleri açıklandı!
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!

        Benzer Haberler

        Aydın'da çıkan yangında biri metruk 2 ev zarar gördü
        Aydın'da çıkan yangında biri metruk 2 ev zarar gördü
        Aydın'da tatilcilerin dönüş yolunda yoğun trafik
        Aydın'da tatilcilerin dönüş yolunda yoğun trafik
        Aydın'da iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Aydın'da iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Aydın'da alabora olan tur teknesindeki 9 kişi kurtarıldı
        Aydın'da alabora olan tur teknesindeki 9 kişi kurtarıldı
        Aydın'da engelli çocuğu için yaptığı asansörden düşen kişi yaralandı
        Aydın'da engelli çocuğu için yaptığı asansörden düşen kişi yaralandı
        Nazilli Belediyespor'da Yeşilova tamam
        Nazilli Belediyespor'da Yeşilova tamam