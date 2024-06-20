Aydın'da otomobilin minibüse çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Aydın-İzmir Otoyolu'nda arıza nedeniyle orta şeritte bekleyen minibüse çarpan otomobil sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı.
Aydın-İzmir Otoyolu'nda arıza nedeniyle orta şeritte bekleyen minibüse çarpan otomobil sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı.
Otoyolun Germencik mevkisinde Ergül Kaya'nın (51) kullandığı 06 TPB 54 plakalı otomobil, arıza sebebiyle orta şeritte bekleyen Gürbüz Aktaş (47) idaresindeki 35 BGJ 937 plakalı minibüse arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü Kaya, çarpmanın etkisiyle sıkıştığı otomobilde hayatını kaybetti.
Minibüs sürücüsü Aktaş ve yanındaki İlyas Yılmaz (47) yaralandı.
Sağlık ekiplerince yaralılar Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İtfaiye ekipleri, otomobil sürücüsü Kaya'nın cenazesini sıkıştığı yerden çıkardı.
Cenaze, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.
Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
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