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        Aydın'da çorap çuvallarının arasına saklanan firari hükümlü yakalandı

        Aydın'da hırsızlıktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, çorap çuvallarının arasında yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 11:35 Güncelleme: 21.06.2024 - 11:35
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        Aydın'da çorap çuvallarının arasına saklanan firari hükümlü yakalandı
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        Aydın'da hırsızlıktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, çorap çuvallarının arasında yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D'nin saklandığı adresi belirledi.

        Operasyon düzenleyen ekipler, ev ile çatı katında arama yaptı. Çatıdaki çorap çuvallarının arasına gizlenen firari ekiplerce yakalandı.

        Emniyete götürülen F.D, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        F.D'nin çuvalların arasından çıkma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Görüntülerde polisin çatıda arama yapması, firarinin saklandığı çuvalların arasından çıkması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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