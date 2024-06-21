GÜNCELLEME - Aydın'da iki ilçede çıkan ev yangınları kontrol altına alındı

Aydın'ın Koçarlı ve Bozdoğan ilçelerinde evlerde çıkan ve çevredeki evler ile ormanlık alana sıçrayan yangınlar kontrol altına alındı.

Koçarlı'nın Satılar Mahallesi'nde tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın önce yanındaki eve ardından da yakındaki ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme şefliği ekipleri sevk edildi.

Bozdoğan'ın Pınarlı Mahallesi'nde de bir evde yangın çıktı. Yangın diğer evlere sıçradı. Buradaki yangına da uçak ve helikopterin yanı sıra karadan müdahale edildi.

- "Evlerin çoğu metruk" Bozdoğan ilçesindeki mahalleye geçen Aydın Valisi Yakup Canbolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangınlarda can kaybı ve yaralanmanın olmadığını söyledi. Canbolat, şöyle devam etti: "Bozdoğan'da toplamda 13 eve sirayet etti. Bunlardan iki tanesi kullanılan ev, diğer 11 tanesi metruk ev. Şükür bölgede herhangi bir can kaybımız yok ama evlerde hasar ve yangın oluştu. Yangın şu an itibarıyla kontrol altında. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangında toplamda 14 tane araçla ki bunun iki tanesi uçak, beşi itfaiye, beş arazöz ve iki iş makinasıyla müdahale ediyoruz. 20 itfaiye personeli olmak üzere toplam 70 personelle de yangına müdahale ediyoruz. İnşallah bir yarım saate kadar bütün yangın söndürülmüş ve soğutma çalışmaları devam eder hale gelmiş olacağız."

Koçarlı ilçesindeki yangın hakkında da konuşan Canbolat, "Onu da şükür kontrol altına aldık. Nazilli'de de özel mülkte ve zeytin arazisinde devam eden bir yangın vardı, onu da kontrol altına aldık. Bugün itibarıyla üç tane yangına müdahale edildi. Herhangi bir can kaybı yok fakat maddi hasar var. Büyük geçmiş olsun. Allah beterinden korusun." dedi. Canbolat daha sonra mahalle kıraathanesine geçerek vatandaşların sorunlarını dinledi. - Koçarlı Koçarlı Kaymakam Vekili Canan Hançer Baştürk ve Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı evlerin yandığı mahalleye giderek durum hakkında bilgi aldı.