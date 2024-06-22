Aydın'da otluk alanda başlayan ve bir fabrikaya sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk alanda çıkan ve organize sanayi bölgesindeki bir fabrikaya sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk alanda çıkan ve organize sanayi bölgesindeki bir fabrikaya sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Ata Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, Aydın Astim Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya sıçradı.
Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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