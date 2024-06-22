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        Aydın'da otluk alanda başlayan ve bir fabrikaya sıçrayan yangına müdahale ediliyor

        Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk alanda çıkan ve organize sanayi bölgesindeki bir fabrikaya sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 19:32 Güncelleme: 22.06.2024 - 19:32
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        Aydın'da otluk alanda başlayan ve bir fabrikaya sıçrayan yangına müdahale ediliyor
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk alanda çıkan ve organize sanayi bölgesindeki bir fabrikaya sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

        Ata Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, Aydın Astim Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya sıçradı.

        Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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