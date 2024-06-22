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        GÜNCELLEME - Aydın'da otluk alanda başlayan ve bir depoya sıçrayan yangına müdahale ediliyor

        Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk alanda çıkan ve organize sanayi bölgesindeki bir depoya sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 19:32 Güncelleme: 22.06.2024 - 19:32
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        GÜNCELLEME - Aydın'da otluk alanda başlayan ve bir depoya sıçrayan yangına müdahale ediliyor
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk alanda çıkan ve organize sanayi bölgesindeki bir depoya sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

        Ata Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, Aydın Astim Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir depoya sıçradı.

        Helikopter ve TOMA'ların da destek verdiği söndürme çalışmalarında otluk alandaki yangın söndürüldü.

        Ekipler, içeresinde ahşap ve plastik malzemelerin bulunduğu 3 katlı depodaki yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Öte yandan yangına müdahale ederken fenalaşan bir itfaiye personeli ambulansla hastaneye götürüldü.

        Söndürme çalışmaları devam ederken depo yetkilileri yangının uzun süredir söndürülemediğini öne sürerek itfaiye personeliyle tartıştı. Polis çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.

        Efeler Kaymakamı İlker Arıkan ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin de olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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