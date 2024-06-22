GÜNCELLEME - Aydın'da otluk alanda başlayan ve bir depoya sıçrayan yangına müdahale ediliyor Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk alanda çıkan ve organize sanayi bölgesindeki bir depoya sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Anadolu Ajansı Giriş: 22.06.2024 - 19:32 Güncelleme: 22.06.2024 - 19:32 facebook

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