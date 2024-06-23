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        Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 09:14 Güncelleme: 23.06.2024 - 09:14
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        Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, İsmail Ş. (28) yönetimindeki 09 BH 181 plakalı otomobil sanayi sitesi kavşağında Erkan B. (25) idaresindeki 09 TR 572 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile Erkan B'nin kullandığı araçtaki Sakine B. (49), Güneş B. (3), Melisa B. (26), Aysel B. (37), Ekrem B. (52), Hiranur B. (9) yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Yapılan alkol testinde sürücü İsmail Ş'nin alkollü olduğunun belirlendiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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