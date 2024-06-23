Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Aydın'ın Didim ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Aydın'ın Didim ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Abdullah Emre Demirci (18) idaresindeki 09 AKL 079 plakalı motosiklet, Gökduman Caddesi'ndeki kavşakta O.P. (42) idaresindeki 35 HC 1095 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından Didim Devlet Hastanesine kaldırılan Demirci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
O.P. gözaltına alındı.
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