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        Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Aydın'ın Didim ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 16:46 Güncelleme: 23.06.2024 - 16:46
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        Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
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        Aydın'ın Didim ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Abdullah Emre Demirci (18) idaresindeki 09 AKL 079 plakalı motosiklet, Gökduman Caddesi'ndeki kavşakta O.P. (42) idaresindeki 35 HC 1095 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri tarafından Didim Devlet Hastanesine kaldırılan Demirci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        O.P. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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