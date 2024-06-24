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        Aydın'da yangına müdahale sırasında yan yatan itfaiye aracındaki 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde anız yangınına müdahale ederken yan yatan itfaiye aracındaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 01:06 Güncelleme: 24.06.2024 - 01:06
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        Aydın'da yangına müdahale sırasında yan yatan itfaiye aracındaki 2 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde anız yangınına müdahale ederken yan yatan itfaiye aracındaki 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Reisköy Mahallesi Çobanağılı mevkisinde çıkan anız yangını ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        E.K. (58) yönetimindeki 09 DC 110 plakalı itfaiye aracı, yangına müdahale ederken kontrolünü kaybederek, yaklaşık 1 metre derinliğindeki su kanalına yan yattı.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan itfaiye eri Y.Ş. (22) yaralandı.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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