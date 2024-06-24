Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Defne Başyolcu'yu kadrosuna kattı

Takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni sezon kadro planlama çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Kulübümüz, VNL geniş kadrosunda da yer alan milli pasör çaprazı Defne Başyolcu ile Eczacıbaşı'ndan 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı. Sporcumuzun başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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