Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da seyir halindeki otomobil yandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 14:09 Güncelleme: 24.06.2024 - 14:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da seyir halindeki otomobil yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        N.Y. idaresindeki 09 U 7147 plakalı otomobil, Aydın-Denizli kara yolu Arslanlı Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Dumandan etkilenen sürücü, sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yangın nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, aracın yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Veda yemeğinde başsavcı avukatın hayatını kurtardı
        Veda yemeğinde başsavcı avukatın hayatını kurtardı
        "Son 16 turuna yükseleceğiz"
        "Son 16 turuna yükseleceğiz"
        Baba ile oğlundan damada 7 kurşun!
        Baba ile oğlundan damada 7 kurşun!
        İzmarit faciası! Kara yolu alevlerin arasında kaldı
        İzmarit faciası! Kara yolu alevlerin arasında kaldı
        Eski sevgilisi başından vurdu! Geride kalan görüntü kahretti
        Eski sevgilisi başından vurdu! Geride kalan görüntü kahretti
        Yüzde 25'te son günler
        Yüzde 25'te son günler
        Köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
        Köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Kadın müşteriden kadın market çalışanına dayak
        Kadın müşteriden kadın market çalışanına dayak
        Kızına nazire yaptı
        Kızına nazire yaptı
        Kübra 20 yaşındaydı... Ölüme götüren konuşma!
        Kübra 20 yaşındaydı... Ölüme götüren konuşma!
        4 kişinin katili babasıyla birlikte yakalandı!
        4 kişinin katili babasıyla birlikte yakalandı!
        Ay - yıldız dövmesi yaptırdılar
        Ay - yıldız dövmesi yaptırdılar
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Beşiktaş'ta yıldız bekleyişi!
        Beşiktaş'ta yıldız bekleyişi!
        Otomotivde '1 milyonun' ayak sesleri
        Otomotivde '1 milyonun' ayak sesleri
        Güney Kore'de fabrika yangını!
        Güney Kore'de fabrika yangını!
        Galatasaray ilk tercihi değil!
        Galatasaray ilk tercihi değil!
        Bayramda doldu taştı
        Bayramda doldu taştı

        Benzer Haberler

        Aydın Büyükşehir Belediyespor, Defne Başyolcu'yu kiralık olarak kadrosuna k...
        Aydın Büyükşehir Belediyespor, Defne Başyolcu'yu kiralık olarak kadrosuna k...
        Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Defne Başyolcu'yu kadr...
        Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Defne Başyolcu'yu kadr...
        Mehmet Batu'nun öldüğü kazada motosiklet sürücüsü de 3 gün sonra yaşamını y...
        Mehmet Batu'nun öldüğü kazada motosiklet sürücüsü de 3 gün sonra yaşamını y...
        Aydın'da yangına müdahale sırasında yan yatan itfaiye aracındaki 2 kişi yar...
        Aydın'da yangına müdahale sırasında yan yatan itfaiye aracındaki 2 kişi yar...
        Aydın'da çıkan orman yangını 5 saatte söndürüldü
        Aydın'da çıkan orman yangını 5 saatte söndürüldü
        Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
        Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi