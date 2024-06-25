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        Aydın'da park halindeki araçlara çarpan motosikletli ve annesi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde park halindeki otomobil ve pikaba çarpan motosikletteki anne ve oğlu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 12:07 Güncelleme: 25.06.2024 - 12:07
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        Aydın'da park halindeki araçlara çarpan motosikletli ve annesi yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde park halindeki otomobil ve pikaba çarpan motosikletteki anne ve oğlu yaralandı.

        H.O'nun kullandığı 09 RU 243 plakalı motosiklet, Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde, park halindeki 12 AY 636 plakalı otomobil ile 48 AFZ 944 plakalı pikaba çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü ile annesi Ş.O. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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