Aydın'da 8 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Aydın-İzmir kara yolunda ilerleyen Erkan B. (25) idaresindeki 09 TR 572 plakalı otomobil, yolun sol tarafına geçmek için orta şeritte bekliyor.

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