Aydın'da 8 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
Aydın'ın Germencik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Aydın-İzmir kara yolunda ilerleyen Erkan B. (25) idaresindeki 09 TR 572 plakalı otomobil, yolun sol tarafına geçmek için orta şeritte bekliyor.
Bu esnada karşı yönden gelen İsmail Ş. (28) yönetimindeki 09 BH 181 plakalı otomobil, bekleyen otomobile çarpıyor.
23 Haziran gecesi, Aydin-İzmir kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralanmıştı.
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