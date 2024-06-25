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        Aydın'da 8 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

        Aydın'ın Germencik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 16:45 Güncelleme: 25.06.2024 - 16:45
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        Aydın'da 8 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Aydın-İzmir kara yolunda ilerleyen Erkan B. (25) idaresindeki 09 TR 572 plakalı otomobil, yolun sol tarafına geçmek için orta şeritte bekliyor.

        Bu esnada karşı yönden gelen İsmail Ş. (28) yönetimindeki 09 BH 181 plakalı otomobil, bekleyen otomobile çarpıyor.

        23 Haziran gecesi, Aydin-İzmir kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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