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        Aydın'da yelken kanatın düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde, yelken kanatın düşmesi sonucu yaralanan kişi, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 19:41 Güncelleme: 25.06.2024 - 19:44
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        Aydın'da yelken kanatın düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde, yelken kanatın düşmesi sonucu yaralanan kişi, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

        Yelken kanatla Kuşadası ilçesi Güzelçamlı mevkisinden atlayış yapan Y.Y. (56) adlı kişiden bir süre haber alınamayınca durum, sağlık ve jandarma ekiplerini bildirildi.

        Araştırma sonucunda Y.Y'nin yelken kanatla Söke ilçesinde sarp araziye düştüğü belirlendi.

        Bunun üzerine UMKE, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Yaralı, ambulans helikopterle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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