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        Nazilli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 03:39 Güncelleme: 26.06.2024 - 03:39
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        Nazilli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        F.A. idaresindeki 20 AEL 903 plakalı motosiklet, Karaçay Mahallesi Otogar Kavşağı'nda Ö.Ö'nün kullandığı 09 RC 203 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle yola savrulan F.A. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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