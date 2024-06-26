Nazilli'de firari hükümlü yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 60 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 60 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Hakkında kesinleşmiş 60 yıl hapis cezası bulunan H.A. Karaçay Mahallesi 34 Sokak'taki evde yakalandı.
H.A. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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