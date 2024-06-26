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        Kuyucak'ta tırın otomobile çarptığı kazada bir kişi yaralandı

        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 09:11 Güncelleme: 26.06.2024 - 09:11
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        Kuyucak'ta tırın otomobile çarptığı kazada bir kişi yaralandı
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        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

        Denizli'den Aydın istikametine ilerleyen İ.G. idaresindeki 20 YK 399 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki beton direğe, ardından S.B'nin (21) kullandığı 09 V 1491 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada S.B. yaralandı.

        Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan S.B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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