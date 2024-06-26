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        Aydın Büyükşehir Belediyespor, Cansu Aydınoğulları'nı kadrosuna kattı

        Voleybol Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Cansu Aydınoğulları'yla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 17:00 Güncelleme: 26.06.2024 - 17:00
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        Aydın Büyükşehir Belediyespor, Cansu Aydınoğulları'nı kadrosuna kattı
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        Voleybol Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Cansu Aydınoğulları'yla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni sezon kadro çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

        Açıklamada "Kulübümüz son olarak Macaristan ligi takımlarından Bekescsabai Röplabda SE forması giyen başarılı pasör Cansu Aydınoğulları ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sporcumuzun başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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