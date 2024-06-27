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        Çine'de devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı

        Aydın'ın Çine ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 11:43 Güncelleme: 27.06.2024 - 11:43
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        Çine'de devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Çine ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Ömer G. idaresindeki 48 YZ 697 plakalı süt yüklü kamyonet, Eskiçine Mahallesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı ardından devrildi.

        Kazada sürücü ile kamyonetteki Nafize G. (33), M.F.G. (8) ve R.G. yaralandı. Hafif yaralı sürücü Ömer G. kazadan sonra olay yerinden uzaklaştı. Diğer yaralılar ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Alkollü olduğu öne sürülen sürücünün yakalanması için çalışma başlatan polis, Ömer G'yi yakaladı. Sürücü, tedavisi için Çine Devlet Hastanesine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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