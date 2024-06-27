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        Aydın'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 19:24 Güncelleme: 27.06.2024 - 19:27
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        Aydın'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine, bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Yangında 70 dönüm makilik alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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