Nazilli'de firari hükümlü yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Aydın, Denizli ve İzmir'deki 34 ayrı suç dosyasından toplam 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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