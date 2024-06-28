Aydın'da kafasına binadan kopan beton parçası düşen kişi yaralandı

Beton parçasının önce bir iş yerine ait tenteye, oradan da Yanık'ın başına düştüğü belirtildi.

Hasan Efendi Mahallesi'nde bir kişinin kafasına beton parçası düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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