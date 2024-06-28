Aydın'da kafasına binadan kopan beton parçası düşen kişi yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde, başına iki katlı binadan kopan beton parçası düşen kişi yaralandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde, başına iki katlı binadan kopan beton parçası düşen kişi yaralandı.
Hasan Efendi Mahallesi'nde bir kişinin kafasına beton parçası düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Başından yaralanan Erdoğan Yanık, ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Beton parçasının önce bir iş yerine ait tenteye, oradan da Yanık'ın başına düştüğü belirtildi.
Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, birisiyle kaldırımda yürüyen Yanık'ın başına beton parçasının düşmesi yer alıyor.
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