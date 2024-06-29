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        Germencik'te kamyonetin otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde kamyonetin otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 09:11 Güncelleme: 29.06.2024 - 09:11
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        Germencik'te kamyonetin otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde kamyonetin otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Aydın istikametine giden Yaşar A'nın (25) kullandığı 09 UJ 553 plakalı kamyonet, Alangüllü Mahallesi mevkisinde aynı yönde ilerleyen Bekir C. (22) idaresindeki 09 AKY 984 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Kazada, kamyonette yolcu olarak bulunan M.T. (36) yaralandı.

        Ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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