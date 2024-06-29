Germencik'te kamyonetin otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaralandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde kamyonetin otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde kamyonetin otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Aydın istikametine giden Yaşar A'nın (25) kullandığı 09 UJ 553 plakalı kamyonet, Alangüllü Mahallesi mevkisinde aynı yönde ilerleyen Bekir C. (22) idaresindeki 09 AKY 984 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada, kamyonette yolcu olarak bulunan M.T. (36) yaralandı.
Ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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