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        CHP Genel Başkanı Özel, "Didim-Bodrum Turgutreis Deniz Otobüs Seferleri"nin açılışında konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ege Denizi'nin savaşın ve gerilimin değil barış ile kardeşliğin denizi olması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 18:42 Güncelleme: 01.07.2024 - 18:42
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        CHP Genel Başkanı Özel, "Didim-Bodrum Turgutreis Deniz Otobüs Seferleri"nin açılışında konuştu:
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ege Denizi'nin savaşın ve gerilimin değil barış ile kardeşliğin denizi olması gerektiğini söyledi.

        Aydın ve Muğla büyükşehir belediyeleri işbirliğinde hayata geçirilen "Didim-Bodrum Turgutreis Deniz Otobüs Seferleri"nin açılışı dolayısıyla D-Marin Yolcu İskelesi'nde düzenlenen törende konuşan Özel, bölgenin kış ödenekleriyle yaz nüfusuna hizmet etmeye çalıştığını ancak bu durumun zorluk yaşattığını dile getirdi.

        Ege Denizi'nin suyun iki tarafına barış getirmesini savunan anlayışta olduklarına dikkati çeken Özel, "Ege Denizi, savaşın ve gerilimin değil barışın ve kardeşliğin denizi olmalıdır. Ege Denizi'nde Yunanistan ile Türkiye arasında güvenin yeniden yukarıya doğru tırmanması, barışın konuşulması, suyun iki yanında aynı zeytinyağını sevenlerin, aynı mezeleri yiyenlerin, aynı şekilde eğlenenlerin, iki taraftan düşman değil dost olarak ortak menfaatler etrafından hem turizmde hem de diğer alanlarda iyi ilişkilerde olmasını ümit ediyoruz." diye konuştu.

        Özel, Didim ve Bodrum ilçelerinin deniz otobüsüyle yakınlaşacağını söyledi.

        Emekli, çalışan, çiftçi ve esnafla ilgili iyileştirme çalışmalarının yapılması gerektiğini vurgulayan Özel, şöyle devam etti:

        "Hükümet, bu sesi duy. Eğer geçim yoksa seçim vardır. Geçim olmazsa seçim olacaktır. Sesimizi duymayana o sesi duyururuz ama inat ederlerse hep birlikte büyük mücadele vereceğiz. Bu iktidarı er ya da geç yapılacak ilk seçimde mutlaka götüreceğiz. Erken seçim için 360 milletvekili bizde yok, muhalefette yok. Biz isteyince erken seçim olmuyor ama siz, halk isteyince olur. Millet, erken seçim diyorsa mutlaka sandık gelir, iktidar değişir."

        Törende Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından Özel ve beraberindekiler, kurdele keserek seferleri hizmete açtı.

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