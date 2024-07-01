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        Aydın'da başına yorgun mermi isabet eden 11 aylık bebek yaşamını yitirdi

        Aydın'ın Söke ilçesinde başına yorgun mermi isabet eden 11 aylık bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 20:39 Güncelleme: 01.07.2024 - 20:39
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        Aydın'da başına yorgun mermi isabet eden 11 aylık bebek yaşamını yitirdi
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        Aydın'ın Söke ilçesinde başına yorgun mermi isabet eden 11 aylık bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Çeltikçi Mahallesi Bayındır Caddesi'nde, evde annesiyle oynayan Pera Palabıyık'a yorgun mermi isabet etti.

        Başından ağır yaralanan ve Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çok yönlü çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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