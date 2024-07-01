Aydın'da başına yorgun mermi isabet eden 11 aylık bebek yaşamını yitirdi

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çok yönlü çalışma başlattı.

Başından ağır yaralanan ve Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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