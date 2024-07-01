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        Aydın'da çıkan kavgada silahla vurulan otel sahibi öldü

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan silahlı kavgada otel sahibi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 22:12 Güncelleme: 01.07.2024 - 22:12
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        Aydın'da çıkan kavgada silahla vurulan otel sahibi öldü
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan silahlı kavgada otel sahibi hayatını kaybetti.

        Cumhuriyet Mahallesi Turizm Sokak'ta A.D, Gökhan Özçelik'e ait otele gitti, ikili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine A.D, tabancayla Özçelik'e ateş etti.

        Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Özçelik, 112 Acil Sağlık ekibince kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        A.D. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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