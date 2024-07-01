Aydın'da çıkan kavgada silahla vurulan otel sahibi öldü
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan silahlı kavgada otel sahibi hayatını kaybetti.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan silahlı kavgada otel sahibi hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Mahallesi Turizm Sokak'ta A.D, Gökhan Özçelik'e ait otele gitti, ikili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine A.D, tabancayla Özçelik'e ateş etti.
Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Özçelik, 112 Acil Sağlık ekibince kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
A.D. gözaltına alındı.
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