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        Aydın'da 2 aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 23:04 Güncelleme: 01.07.2024 - 23:04
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        Aydın'da 2 aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Milas istikametinde ilerleyen M.Ö yönetimindeki 48 UU 728 plakalı otomobil ile Bağarası Caddesi'nden kavşağa giren 35 GE 4763 plakalı İ.D yönetimindeki araç çarpıştı.

        Kazada İ.M, S.M ve N.M ile diğer araçtaki Ö.K, İ.K, İ.K. ve O.K yaralandı.

        Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

        Bağarası Caddesi'nden gelen araçtakilerin cenazeye gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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