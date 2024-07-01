Aydın'da 2 aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Kazada İ.M, S.M ve N.M ile diğer araçtaki Ö.K, İ.K, İ.K. ve O.K yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Milas istikametinde ilerleyen M.Ö yönetimindeki 48 UU 728 plakalı otomobil ile Bağarası Caddesi'nden kavşağa giren 35 GE 4763 plakalı İ.D yönetimindeki araç çarpıştı.

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