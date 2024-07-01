Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

Bu evrakları mağdurlara gönderen şüphelilerin, şantaj yaparak uzlaşma, avukatlık ve dava kapama bedeli adı altında ödeme aldıkları, buradan elde ettikleri gelirleri ise yabancı kripto borsaları arasında transfer yaparak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları böylece paranın meşru yollardan kazanıldığı izlenimi verdikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin, sahte hesaplarla arkadaşlık siteleri üzerinden iletişim kurdukları kişilerin fotoğraflarını ve kişisel verilerini ele geçirdikleri, bu bilgiler doğrultusunda kurmaca dava evrakları hazırladıkları belirlenmişti.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün Aydın, İstanbul, Mardin ve Iğdır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini kripto varlıklar üzerinden aklama" suçlarını örgütlü olarak işlediği öne sürülen 9 şüpheli yakalanmıştı.

Adliyeye sevk edilen, aralarında örgüt elebaşı olduğu iddia edilen M.G'nin de bulunduğu 9 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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