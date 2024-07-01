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        Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

        Aydın merkezli 4 ilde arkadaşlık sitesi kurup nitelikli dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 11:19 Güncelleme: 01.07.2024 - 11:19
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        Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
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        Aydın merkezli 4 ilde arkadaşlık sitesi kurup nitelikli dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

        Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen, aralarında örgüt elebaşı olduğu iddia edilen M.G'nin de bulunduğu 9 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün Aydın, İstanbul, Mardin ve Iğdır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini kripto varlıklar üzerinden aklama" suçlarını örgütlü olarak işlediği öne sürülen 9 şüpheli yakalanmıştı.

        Şüphelilerin, sahte hesaplarla arkadaşlık siteleri üzerinden iletişim kurdukları kişilerin fotoğraflarını ve kişisel verilerini ele geçirdikleri, bu bilgiler doğrultusunda kurmaca dava evrakları hazırladıkları belirlenmişti.

        Bu evrakları mağdurlara gönderen şüphelilerin, şantaj yaparak uzlaşma, avukatlık ve dava kapama bedeli adı altında ödeme aldıkları, buradan elde ettikleri gelirleri ise yabancı kripto borsaları arasında transfer yaparak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları böylece paranın meşru yollardan kazanıldığı izlenimi verdikleri tespit edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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