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        Aydın'da yorgun mermi isabet eden bebeğin ölümüne ilişkin damat ve 3 kişi gözaltında

        Aydın'ın Söke ilçesinde başına yorgun mermi isabet eden 11 aylık bebeğin ölümüne ilişkin, olay sırasında mahallede düğünü olan damat ile 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 20:39 Güncelleme: 01.07.2024 - 20:39
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        Aydın'da yorgun mermi isabet eden bebeğin ölümüne ilişkin damat ve 3 kişi gözaltında
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        Aydın'ın Söke ilçesinde başına yorgun mermi isabet eden 11 aylık bebeğin ölümüne ilişkin, olay sırasında mahallede düğünü olan damat ile 3 kişi gözaltına alındı.

        Evde annesiyle oynayan Pera Palabıyık'ın, başına isabet eden yorgun mermi nedeniyle ölümüne ilişkin soruşturma yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahallede düğün yapılan alanda inceleme yaptı.

        İncelemede çok sayıda boş mermi kovanı bulunduğu öğrenildi.

        Polis, damat D.G, ağabeyi C.G. ile babası M.T.G. ve düğünde davetli S.B'yi gözaltına aldı.

        - Bebeğin cenazesi toprağa verildi

        Pera Palabıyık için öğle vakti Hacı Halil Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Baba Ahmet Palabıyık, cenaze namazında gözyaşı döktü.

        Törene Kaymakam Ali Akça, Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan da katıldı.

        Namazın ardından bebeğin cenazesi Granta Mezarlığı'nda defnedildi.

        - Olay

        Çeltikçi Mahallesi Bayındır Caddesi'nde dün, evin balkonunda annesiyle oynayan Pera Palabıyık'a yorgun mermi isabet etmiş, başından ağır yaralanan bebek, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Palabıyık, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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