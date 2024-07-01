Aydın'da yorgun mermi isabet eden bebeğin ölümüne ilişkin damat ve 3 kişi gözaltında

Aydın'ın Söke ilçesinde başına yorgun mermi isabet eden 11 aylık bebeğin ölümüne ilişkin, olay sırasında mahallede düğünü olan damat ile 3 kişi gözaltına alındı.

Evde annesiyle oynayan Pera Palabıyık'ın, başına isabet eden yorgun mermi nedeniyle ölümüne ilişkin soruşturma yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahallede düğün yapılan alanda inceleme yaptı.

İncelemede çok sayıda boş mermi kovanı bulunduğu öğrenildi.

Polis, damat D.G, ağabeyi C.G. ile babası M.T.G. ve düğünde davetli S.B'yi gözaltına aldı.