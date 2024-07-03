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        Kuşadası'nda plajda çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 12:04 Güncelleme: 03.07.2024 - 12:04
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        Kuşadası'nda plajda çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kuşadası Halk Plajı'nda, E.P. ile İ.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine bıçakla saldırdı.

        Yaralanan E.P. ve İ.G. ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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