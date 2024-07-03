Kuşadası'nda plajda çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Kuşadası Halk Plajı'nda, E.P. ile İ.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine bıçakla saldırdı.
Yaralanan E.P. ve İ.G. ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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