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        Aydın'da park halindeki otomobile yorgun mermi isabet etti

        Aydın'ın Efeler ilçesinde, evinin önünde park halindeki otomobiline yorgun mermi isabet eden kişi, şikayetçi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 19:26 Güncelleme: 03.07.2024 - 19:26
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        Aydın'da park halindeki otomobile yorgun mermi isabet etti
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde, evinin önünde park halindeki otomobiline yorgun mermi isabet eden kişi, şikayetçi oldu.

        Yedi Eylül Mahallesi 1041 Sokak'ta park halindeki otomobilin kaportasında delik oluştuğunu gören Ali Çivici, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

        Polis ekipleri yaptıkları incelemede otomobile yorgun mermi isabet ettiğini belirledi.

        Gazetecilere olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek sorumluların bulunmasını isteyen Çivici, şikayetçi oldu.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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