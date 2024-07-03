Aydın'da park halindeki otomobile yorgun mermi isabet etti

Polis ekipleri yaptıkları incelemede otomobile yorgun mermi isabet ettiğini belirledi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, evinin önünde park halindeki otomobiline yorgun mermi isabet eden kişi, şikayetçi oldu.

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