Aydın'da yorgun mermi isabet eden bebeğin ölümüne ilişkin gözaltı sayısı 6'ya yükseldi

Yorgun mermi isabet etmesi sonucu 11 aylık Pera Palabıyık'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri, olay sırasında mahalledeki düğüne davetli olan Ö.Ç. ve M.B'yi de gözaltına aldı.

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