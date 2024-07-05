Aydın'da bir kişi eski eşinin arkadaşını tabancayla öldürdü
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi eski eşinin arkadaşını silahla öldürdü.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi eski eşinin arkadaşını silahla öldürdü.
Dün gece 03.00 sularında, Murat N, eski eşi D.B. ve yanındaki arkadaşı Orhan M. ile Cumhuriyet Mahallesi Toplum Sokak'ta karşılaştı.
Orhan M'ye tabancayla ateş eden Murat N, olay yerinden kaçtı.
Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan M, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis tarafından yakalanan şüpheli, ifade işlemler için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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