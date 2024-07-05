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        Aydın'da bir kişi eski eşinin arkadaşını tabancayla öldürdü

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi eski eşinin arkadaşını silahla öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 11:04 Güncelleme: 05.07.2024 - 11:04
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        Aydın'da bir kişi eski eşinin arkadaşını tabancayla öldürdü
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi eski eşinin arkadaşını silahla öldürdü.

        Dün gece 03.00 sularında, Murat N, eski eşi D.B. ve yanındaki arkadaşı Orhan M. ile Cumhuriyet Mahallesi Toplum Sokak'ta karşılaştı.

        Orhan M'ye tabancayla ateş eden Murat N, olay yerinden kaçtı.

        Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan M, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis tarafından yakalanan şüpheli, ifade işlemler için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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