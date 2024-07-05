Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da ağılda başlayıp zeytinlik alana sıçrayan yangın kontrol altında

        Aydın'ın Köşk ilçesinde, ağılda çıkan ve zeytinlik alana sıçrayan yangın karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 14:21 Güncelleme: 05.07.2024 - 14:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da ağılda başlayıp zeytinlik alana sıçrayan yangın kontrol altında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Köşk ilçesinde, ağılda çıkan ve zeytinlik alana sıçrayan yangın karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Cumayanı Mahallesi Kıryakası mevkiindeki ağılda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın zeytin ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Köşk Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri ile jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin karadan ve 4 uçak, 3 helikopterle havadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

        Yangında 13 keçinin öldüğü belirtildi.

        Ekiplerin bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        Önce kundaklama sonra silahlı saldırı!
        Önce kundaklama sonra silahlı saldırı!
        Bir ayda 3 orman yangını çıkardı: "Görevlilere kızdım yaktım"
        Bir ayda 3 orman yangını çıkardı: "Görevlilere kızdım yaktım"
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Kazanamazsın dediler" pes etmedi: Kentsel dönüşümde emsal karar
        "Kazanamazsın dediler" pes etmedi: Kentsel dönüşümde emsal karar
        Söktüğüne pişman oldu: 774 bin lira ceza uygulandı
        Söktüğüne pişman oldu: 774 bin lira ceza uygulandı
        Babasına siper oldu canını verdi!
        Babasına siper oldu canını verdi!
        Bitcoin'de sert düşüş
        Bitcoin'de sert düşüş
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        Çinliler üretim için masada
        Çinliler üretim için masada
        "Hollanda, Türkler'den korkmalı"
        "Hollanda, Türkler'den korkmalı"
        Avrupa sağa İngiltere sola
        Avrupa sağa İngiltere sola
        Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri gelişmesi
        Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri gelişmesi
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Türkiye'nin "genetik mucizesi" 18 yaşında
        Türkiye'nin "genetik mucizesi" 18 yaşında
        Hacıpaşa Fayı alarmı! Domino etkisine dikkat!
        Hacıpaşa Fayı alarmı! Domino etkisine dikkat!

        Benzer Haberler

        Eski eşten sevgililere pusu: 1 ölü
        Eski eşten sevgililere pusu: 1 ölü
        Nazilli Belediyespor'da Baran Işık gitti
        Nazilli Belediyespor'da Baran Işık gitti
        Germencik'te hırsızlık şüphelisi çocuk tutuklandı
        Germencik'te hırsızlık şüphelisi çocuk tutuklandı
        Aydın'da yıldırım kaynaklı 7 noktada çıkan yangınlarda 10 dönüm alan zarar...
        Aydın'da yıldırım kaynaklı 7 noktada çıkan yangınlarda 10 dönüm alan zarar...
        Aydın'da bir kişi eski eşinin arkadaşını tabancayla öldürdü
        Aydın'da bir kişi eski eşinin arkadaşını tabancayla öldürdü
        Aydın'da ormanda 5 ayrı yere düşen yıldırım yangılara neden oldu
        Aydın'da ormanda 5 ayrı yere düşen yıldırım yangılara neden oldu