Aydın'da ağılda başlayıp zeytinlik alana sıçrayan yangın kontrol altında

Ekiplerin karadan ve 4 uçak, 3 helikopterle havadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Köşk Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Cumayanı Mahallesi Kıryakası mevkiindeki ağılda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde, ağılda çıkan ve zeytinlik alana sıçrayan yangın karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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