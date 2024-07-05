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        Aydın'da bir fabrikanın yemekhanesinde çıkan yangın söndürüldü

        Aydın'da tarım aletleri üreten fabrikada çıkan yangın, hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 16:24 Güncelleme: 05.07.2024 - 16:24
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        Aydın'da bir fabrikanın yemekhanesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Aydın'da tarım aletleri üreten fabrikada çıkan yangın, hasara neden oldu.

        Alınan bilgiye göre, ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde tarım aletleri üreten bir fabrikanın yemekhane kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesiyle bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, fabrikanın üretim hattına sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle hasar oluştu.

        Dumandan etkilenen 2 itfaiyeci, sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş da bölgeye gelerek yangın hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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