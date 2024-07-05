Aydın'da bir fabrikanın yemekhanesinde çıkan yangın söndürüldü

Alınan bilgiye göre, ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde tarım aletleri üreten bir fabrikanın yemekhane kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aydın'da tarım aletleri üreten fabrikada çıkan yangın, hasara neden oldu.

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