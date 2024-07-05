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        GÜNCELLEME - Aydın'da eski eşinin arkadaşını tabancayla öldüren kişi tutuklandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eski eşinin arkadaşını silahla öldüren kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 11:04 Güncelleme: 05.07.2024 - 11:04
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        GÜNCELLEME - Aydın'da eski eşinin arkadaşını tabancayla öldüren kişi tutuklandı
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eski eşinin arkadaşını silahla öldüren kişi tutuklandı.

        Dün gece 03.00 sularında, Murat N, eski eşi D.B. ve yanındaki arkadaşı Orhan M. ile Cumhuriyet Mahallesi Toplum Sokak'ta karşılaştı.

        Orhan M'ye tabancayla ateş eden Murat N, olay yerinden kaçtı.

        Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan Orhan M, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis tarafından yakalanan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat N, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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