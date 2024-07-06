Aydın'da balkondan düşen iki kişiden biri öldü

Yaklaşık 2 metrelik yükseklikten düşerek ağır yaralanan Karakaş, kaldırıldığı Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen 5 gün sonra hayatını kaybetti. E.A'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 1 Temmuz Pazartesi günü Doğanköy Mahallesi'ndeki apartmanın birinci katında oturan Erdal Karakaş (43) ve yanında bulunan E.A. (42) isimli kadın, dengelerini kaybedip balkondan zemine düştüler.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, dengelerini kaybedip balkondan düşen iki kişiden biri öldü.

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