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        Aydın'da balkondan düşen iki kişiden biri öldü

        Aydın'ın Efeler ilçesinde, dengelerini kaybedip balkondan düşen iki kişiden biri öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 19:26 Güncelleme: 06.07.2024 - 19:26
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        Aydın'da balkondan düşen iki kişiden biri öldü
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde, dengelerini kaybedip balkondan düşen iki kişiden biri öldü.

        Alınan bilgiye göre, 1 Temmuz Pazartesi günü Doğanköy Mahallesi'ndeki apartmanın birinci katında oturan Erdal Karakaş (43) ve yanında bulunan E.A. (42) isimli kadın, dengelerini kaybedip balkondan zemine düştüler.

        Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık 2 metrelik yükseklikten düşerek ağır yaralanan Karakaş, kaldırıldığı Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen 5 gün sonra hayatını kaybetti. E.A'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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