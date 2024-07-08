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        Tralleis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı

        Aydın'ın Efeler ilçesindeki Tralleis Antik Kenti'nde kazı çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 14:10 Güncelleme: 08.07.2024 - 14:10
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        Tralleis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı
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        Aydın'ın Efeler ilçesindeki Tralleis Antik Kenti'nde kazı çalışmalarına başlandı.

        Antik kent içerisinde düzenlenen törende konuşan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Tralleis'teki kazıların 1996 yılında ADÜ tarafından başlatıldığını, 2017-2021'de ise Atatürk Üniversitesince sürdürüldüğünü anımsattı.

        Kazıların bu yıl yeniden ADÜ bünyesinde devam edeceğini aktaran Kent, "Tralleis Antik Kenti, yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Bu eşsiz mirası gün ışığına çıkarmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu önemli çalışmanın hem bilim dünyasına hem de ülkemizin kültürel zenginliğine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." dedi.

        Kazı Başkanı Prof. Dr. Murat Çekilmez ise Tralleis'i bir an önce ziyaretçilere açmayı hedeflediklerini belirterek, "Özellikle son yıllarda Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy tarafından sunulan ve büyük bir beğeni toplayan ören yerlerinde gece müzecilik projesini inşallah Tralleis Antik Kenti'nde de gerçekleştirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri, ilk kazmayı vurarak kazı çalışmalarını başlattı.

        Programa, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Ömer Özmen ve Seda Sarıbaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demir, AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer, AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten ve kurum müdürleri de katıldı.

        Tralleis Antik Kenti'nin, yaklaşık 3 bin yıl önce Trakyalılar ve Argoslular tarafından kurulduğu biliniyor. Antik kent ayrıca tarihte ilk notalı müziğin yazıldığı yer olarak öne çıkıyor.

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