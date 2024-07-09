AK Parti Aydın Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde AK Parti Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Kültür Merkezi'ndeki toplantıda konuşan AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da eser ve hizmet siyasetine devam edeceklerini belirtti.

Savaş, yaptıkları çalışmaları anlatarak, enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadelede kararlı olduklarını dile getirdi.

Milletvekilleri Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen de tarım, turizm ve sosyal alanlardaki yatırımlar hakkında bilgi verdi.