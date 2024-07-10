Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Dağyeni Mahallesi'ndeki zeytinlik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

Çalışmalara helikopter ve uçak da destek veriyor.