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        Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Aydın'ın Germencik ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 20:10 Güncelleme: 10.07.2024 - 20:10
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        Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Dağyeni Mahallesi'ndeki zeytinlik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

        Çalışmalara helikopter ve uçak da destek veriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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