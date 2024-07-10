Nazilli'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu iki kişi yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu iki kişi yaralandı.
Sanayi Kavşağı'nda A.Ş'nin (18) kullandığı 16 ANK 146 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan H.M'ye (75) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü ile yaya yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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